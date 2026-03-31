पत्रिका की खबर का बड़ा असर: ऑटो में बैठकर जांच करने पहुंचे DSO, एक घंटे लाइन में लगे, 100 रुपए रेट देख सीज किया LPG पंप

जयपुर। शहर में एलपीजी पंपों की मनमानी को लेकर पत्रिका में प्रकाशित खबरों का असर देखने को मिला है। रसद विभाग ने सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक प्राइवेट पंप को सीज कर दिया है। खास बात यह रही कि डीएसओ प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण खुद ऑटो में बैठकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आम उपभोक्ता की तरह लाइन में लगकर करीब एक घंटे तक अपनी बारी का इंतजार किया। जब डीएसओ की बारी आई और उन्होंने देखा कि पंप पर एलपीजी गैस 99.95 रुपए यानी करीब 100 रुपए प्रति लीटर से बेची जा रही है तो वे भड़क उठे। मौके पर ही उन्होंने पंप को सीज कर दिया।