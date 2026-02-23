विराट हिन्दू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब, एकजुटता से राष्ट्र निर्माण का दिया गया संदेश, कलश यात्रा ने बनाया भक्तिमय माहौल

कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। यात्रा में करीब 1500 महिलाओं ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। कलश यात्रा नारायण विहार क्षेत्र की असरपुरा, श्रृंगारपुरा और गणतपुरा कॉलोनियों सहित आसपास के क्षेत्रों से निकाली गई और सम्मेलन स्थल तक पहुंची। महिलाओं की सामूहिक भागीदारी ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल से भर दिया। रास्ते भर श्रद्धालु जयकारे लगाते रहे और जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।