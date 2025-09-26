रोडवेज निगम के एमडी ने दिए निर्देश, चालक-परिचालक को 3 हजार KM बिना चलाए नहीं मिलेगा वेतन

कोटपूतली आगार में अभी 58 बसों का संचालन हो रहा है। इसमें रोडवेज की खुद की 25 व अनुबंध की 33 बसें है। इसमें अनुबंध की बीएस 6 की अधिकतर बसों एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली मार्ग पर संचालन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब भी गोपालपुरा चिमनपुरा, बखराना रायकरणपुरा, नागंल पण्डितपुरा व दांतिल मार्ग पर कई गांव रोडवेज से वंचित है। अभी 53 निर्धारित मार्गों पर 58 बसों का संचालन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव अब भी बस सेवा से दूर हैं, जिन पर जल्द ही विशेष ध्यान दिया जाएगा।