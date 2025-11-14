Patrika LogoSwitch to English

Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम परिसर में कल से होगा पत्रिका नेशनल बुक फेयर, लगेंगी 115 से अधिक स्टॉल्स

Book Fair From 15th To 23rd November: जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम में 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर आयोजित होगा जिसमें देश-विदेश के 115 से अधिक प्रकाशक व लेखक हिस्सा लेंगे। मेले में किताबों के साथ साहित्यिक सत्र, मास्टरक्लास, प्रतियोगिताएं और इंटरएक्टिव कार्यक्रम भी होंगे।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 14, 2025

फोटो: पत्रिका

Patrika National Book Fair In Jaipur: जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शनिवार को पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आगाज होगा। 15 से 23 नवंबर तक होने वाले आयोजन में लेखक से मुलाकात सत्र में साहित्यकारों से सीधी बातचीत की जा सकेगी। बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिलेगा। फेयर में देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों और लेखकों की उपस्थिति रहेगी। मेले में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक एवं वितरक भाग लेंगे।

हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें

मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेंगी, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध होंगी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से रेसिपी, डिजाइनिंग, मदर एंड चाइल्ड केयर, मैनेजमेंट, होम मेंटेनेंस और घरेलू उद्योग से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। फेयर में कई प्रतियोगिताएं होंगी, जहां बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मेले में मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी रहेगी। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीड टू बी यूनिवर्सिटी), जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।

मनपसंद किताबों से रूबरू होने का मंच

नेशनल बुक फेयर देशभर के प्रकाशकों, लेखकों और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक आदान-प्रदान और मनपसंद पुस्तकों से रूबरू होने का बेहतर मंच है। डिजिटल दौर में ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने और बेहतर भविष्य के लिए ऐसे आयोजनों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। पत्रिका की ओर से यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हर वर्ग के पाठकों के लिए महत्व रखता है।

  • निर्मल पंवार, चेयरपर्सन, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी

कहानी सत्र होंगे

मास्टरक्लास होगी, जिसमें नवोदित लेखकों को कैसे छपवाऊं मेरी किताब जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साहित्यिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और पुस्तक कवर डिजाइन प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र होंगी।कहानी सत्र आयोजित किए जाएंगे।

ये लेंगे हिस्सा

नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र झारखंड, एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और मैं पब्लिकेशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित अन्य प्रमुख प्रकाशन समूह हिस्सा लेंगे।

प्रवेश नि:शुल्क

बुक फेयर में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। प्रमुख लेखकों, कवियों और अनुवादकों के साथ साहित्यिक चर्चाएं और इंटरएक्टिव सत्र होंगे। किताबों का विमोचन भी किया जाएगा। विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर आधारित किताबें उपलब्ध होंगी।

