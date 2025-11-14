Patrika National Book Fair: जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम परिसर में कल से होगा पत्रिका नेशनल बुक फेयर, लगेंगी 115 से अधिक स्टॉल्स

मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेंगी, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध होंगी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से रेसिपी, डिजाइनिंग, मदर एंड चाइल्ड केयर, मैनेजमेंट, होम मेंटेनेंस और घरेलू उद्योग से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। फेयर में कई प्रतियोगिताएं होंगी, जहां बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मेले में मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी रहेगी। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीड टू बी यूनिवर्सिटी), जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।