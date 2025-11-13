Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक चलेगा पत्रिका नेशनल बुक फेयर, देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों-लेखकों से मिलने का मिलेगा मौका

फेयर में स्कूल-कॉलेज-लाइब्रेरी की किताबों पर विशेष छूट दी जाएगी। इस भव्य पुस्तक मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र झारखंड, एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और माई प्रकाशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह हिस्सा लेंगे।