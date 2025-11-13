Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक चलेगा पत्रिका नेशनल बुक फेयर, देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों-लेखकों से मिलने का मिलेगा मौका

Patrika Book Fair File Photo
Patrika National Book Fair 2025: जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 15 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले पत्रिका नेशनल बुक फेयर में देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों और लेखकों की उपस्थिति रहेगी। बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिलेगा।
मेले में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक एवं वितरक भाग लेंगे। फेयर में कई प्रतियोगिताएं होंगी, जहां बच्चे प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। कई गेम्स भी खिलाए जाएंगे और विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेंगी, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध होंगी। लाइब्रेरी से संबंधित सामग्री और पुस्तकों का भी संग्रह मौजूद रहेगा।
मेले में मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी रहेगी। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और आइआइएस यूनिवर्सिटी, जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है। यहां पॉडकास्ट लाउंज में आरजे शॉर्ट्स, म्यूजिक इवनिंग जैसे आकर्षक कार्यक्रम होंगे।
फेयर में स्कूल-कॉलेज-लाइब्रेरी की किताबों पर विशेष छूट दी जाएगी। इस भव्य पुस्तक मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी, योगदा सत्संग सोसाइटी, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र झारखंड, एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इंडिया, इकतारा, रेता, ए एंड ए, वाणी प्रकाशन, सेतु, दिव्यांश पब्लिकेशंस, किताबें और माई प्रकाशन, हिंद युग्म, संभावना, पंक्तियां, लोकायत प्रकाशन, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह हिस्सा लेंगे।
यह नेशनल बुक फेयर देशभर के प्रकाशकों, लेखकों और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक आदान-प्रदान और मनपसंद पुस्तकों से रूबरू होने का बेहतर मंच है। डिजिटल दौर में ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने और बेहतर भविष्य के लिए ऐसे आयोजनों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। राजस्थान पत्रिका की ओर से यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हर वर्ग के पाठकों के लिए महत्व रखता है।
-निर्मल पंवार, चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, जयपुर
(मुख्य प्रायोजक: पत्रिका नेशनल बुक फेयर)
