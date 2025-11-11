वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर गायन के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन, सनातन शक्ति से शांति का दिया संदेश

वहीं मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि सच्ची शक्ति अनुशासन और आत्मनियंत्रण से जन्म लेती है। उन्होंने सेना का उदाहरण देते हुए बताया कि शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए होता है, आक्रमण के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जब शक्ति, धर्म और करुणा के साथ जुड़ती है, तभी स्थायी शांति की स्थापना होती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय सेना पहले हमला नहीं करती, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो पूरी ताकत से जवाब देती है।