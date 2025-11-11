वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर गायन के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन, सनातन शक्ति से शांति का दिया संदेश

जयपुर। सामाजिक उत्थान, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक जागरण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज द्वारा वार्षिक सामाजिक उत्सव के तहत उम्मीद 2025’ टॉक शो का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय सनातन शक्ति से शांति रहा। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी विचारक और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तथा भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल अनुज माथुर मुख्य वक्ता रहे।
कार्यक्रम में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सनातन धर्म कोई मत या पंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की शाश्वत पद्धति है। यह धर्म सत्य, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। उन्होंने कहा कि सनातन ने सदा वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश दिया है, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सनातन ही भारत की आत्मा है और उसकी रक्षा हर नागरिक का धर्म है।
वहीं मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि सच्ची शक्ति अनुशासन और आत्मनियंत्रण से जन्म लेती है। उन्होंने सेना का उदाहरण देते हुए बताया कि शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए होता है, आक्रमण के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जब शक्ति, धर्म और करुणा के साथ जुड़ती है, तभी स्थायी शांति की स्थापना होती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय सेना पहले हमला नहीं करती, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो पूरी ताकत से जवाब देती है।
कार्यक्रम के आयोजक और ओएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन उनके पिता स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद सक्सेना को समर्पित था, जिन्होंने वायुसेना में रहकर देश सेवा की। उन्होंने कहा कि सनातन शक्ति केवल बाहरी पराक्रम नहीं बल्कि एक आंतरिक आत्मबल है, जो धैर्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा, समाजसेवी डॉ. आदित्य नाग और सरदार जसबीर सिंह शामिल हुए। समारोह का समापन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामूहिक वंदे मातरम गायन से किया गया।
