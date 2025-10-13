Jaipur में ‘गौमांस वाली चिप्स’ की बिक्री से हड़कंप! पुलिस ने दुकान सील कर सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे

chips demo pic - Patrika
जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक दुकान से कथित तौर पर गौमांस युक्त पैकेज्ड चिप्स जब्त किए हैं। यह कार्रवाई रविवार रात पुलिस ने एक सूचना के आधार पर की, जिसमें बताया गया था कि वैशाली नगर स्थित ब्राइटलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास एक दुकान में खुलेआम गौमांस से बने उत्पाद बेचे जा रहे हैं।
घटना की सूचना शिकायतकर्ता अंकित कपूर नाम के व्यक्ति ने पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उक्त दुकान में पैकेजिंग में बीफ युक्त चिप्स बेचे जा रहे हैं। जब वह मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां से चिप्स खरीद चुका था और खाने के बाद उसने दावा किया कि यह गौमांस युक्त उत्पाद है। उसने धार्मिक भावना आहत होने की बात भी कही।
सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने दुकान से संदिग्ध पैकेज्ड चिप्स बरामद किए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उनमें वास्तव में गौमांस पाया गया या नहीं। थाना अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तथा राजस्थान गौवंशीय पशु वध पर प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन, अधिनियम 1995 की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और आरोपित व्यक्ति की पहचान के लिए इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल मच गई है। स्थानीय निवासियों ने इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री पर कड़ी नाराज़गी जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
