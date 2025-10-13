Jaipur में ‘गौमांस वाली चिप्स’ की बिक्री से हड़कंप! पुलिस ने दुकान सील कर सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे

सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने दुकान से संदिग्ध पैकेज्ड चिप्स बरामद किए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उनमें वास्तव में गौमांस पाया गया या नहीं। थाना अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तथा राजस्थान गौवंशीय पशु वध पर प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन, अधिनियम 1995 की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।