झुंझुनू

एक लाख 71 हजार रुपए Kg हैं चांदी के भाव, यहां चोरी हो गई 365 किलो चांदी… मच गया हड़कंप

Rajasthan Police Seized 365 kg Silver: उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चांदी के भाव एक लाख 71 हजार रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में चांदी ऑल टाइम हाई रेट्स पर चल रही है।

2 min read

झुंझुनू

image

Jayant Sharma

Oct 11, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Silver Rates Today: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। चेन्नई से 6.4 करोड़ रुपये की 365 किलो चांदी चुराकर भागे तीन आरोपियों विकास जांगिड़, उनके साले राजबीर जांगिड़ और भतीजे निखिल जांगिड़ को पिलानी से गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पिलानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चांदी की ईंटें, बर्तन, और सजावटी सामान बरामद किए गए। यह घटना राजस्थान और तमिलनाडु में अंतरराज्यीय अपराधों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चांदी के भाव एक लाख 71 हजार रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में चांदी ऑल टाइम हाई रेट्स पर चल रही है।

कैसे रची गई साजिश

पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी चेन्नई में चांदी गलाने की फैक्ट्री चलाते थे। स्थानीय व्यापारी उन्हें चांदी गलाने के लिए सौंपते थे। विकास जांगिड़ ने अपने बड़े भाई विजय जांगिड़ की दो साल पहले मृत्यु के बाद यह कारोबार संभाला था। 3 अक्टूबर 2025 को तीनों ने चांदी का सारा माल पैक किया और चेन्नई से फरार हो गए। वे ट्रांसपोर्ट के जरिए 7 अक्टूबर को पिलानी पहुंचे, जहां उनका इरादा चांदी को झुंझुनूं और राजस्थान के अन्य हिस्सों में बेचने का था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 6 अक्टूबर को एजीटीएफ को सूचना मिली कि चेन्नई से चोरी की भारी मात्रा में चांदी झुंझुनूं लाई जा रही है। इसके बाद कॉन्स्टेबल सुरेंद्र काजला और जगदीप ने जयपुर से पिलानी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सटीक लोकेशन का पता लगाया। पिलानी के राजगढ़ रोड पर एक कॉलोनी में धर्मपाल जांगिड़ के किराए के मकान पर छापेमारी की गई। यह मकान आरोपियों ने दो दिन पहले ही किराया पर लिया था। तलाशी में 365 किलो 715 ग्राम चांदी जिसमें बर्तन, ईंटें, और सजावटी सामान शामिल थे, जब्त किए गए। तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

चेन्नई पुलिस की भूमिका

5 अक्टूबर को चेन्नई के व्यापारियों ने स्थानीय थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। एसपी उपाध्याय ने बताया कि चेन्नई पुलिस की एक टीम जल्द ही झुंझुनूं पहुंचेगी, ताकि बरामद चांदी का मिलान चोरी के सामान से किया जा सके। ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य लोग भी इस साजिश में शामिल थे।

