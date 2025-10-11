एक लाख 71 हजार रुपए Kg हैं चांदी के भाव, यहां चोरी हो गई 365 किलो चांदी… मच गया हड़कंप

Silver Rates Today: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। चेन्नई से 6.4 करोड़ रुपये की 365 किलो चांदी चुराकर भागे तीन आरोपियों विकास जांगिड़, उनके साले राजबीर जांगिड़ और भतीजे निखिल जांगिड़ को पिलानी से गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पिलानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चांदी की ईंटें, बर्तन, और सजावटी सामान बरामद किए गए। यह घटना राजस्थान और तमिलनाडु में अंतरराज्यीय अपराधों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में चांदी के भाव एक लाख 71 हजार रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में चांदी ऑल टाइम हाई रेट्स पर चल रही है।