रक्षाबंधन की मिठास में गोल्ड दूध की किल्लत ने डाला खलल, जानें ये कारण

जयपुर डेयरी प्रतिदिन औसतन 10 से 11 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है, लेकिन रक्षाबंधन के चलते इसकी मांग करीब दो लाख लीटर तक बढ़ गई। इसके बावजूद सप्लाई बढ़ाने के कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए। बूथ संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग के अनुसार दूध की आपूर्ति नहीं हो रही। कई बार डेयरी की गाड़ियां तय समय से देरी से पहुंच रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हसनपुरा, सोडाला, रामनगर और झोटवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में गुरुवार को सुबह और शाम दोनों समय सप्लाई में देरी देखी गई।