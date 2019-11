सीएम के काफिले में बुलेट घुसेड़ दी टीचर ने, फिर सीएम ने कार रोकी और...

The teacher pushed the bullet into CM's convoy, then CM stopped the car and ..सीएम का काफिला गुजर रहा था, इसी दौरान अमित भारद्वाज कट के नजदीक से शुभम तिवाड़ी नाम का एक युवक अपनी बुलेट से आया।