Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘मन के प्रतिबिंब’ पर विशेष सत्र; ‘मन में उठने वाले विचार ही वास्तविक संवाद, जो दिशा देते’

प्रो. विष्णुकांत पांडेय ने कहा कि गीता को समझने का मूल आधार मन है, क्योंकि मन ही वह सेतु है, जो ज्ञान को अनुभूति में बदलता है। वेद ही सारे ज्ञान का भंडार हैं। सुख और दुख का ज्ञान करवाने वाली इंद्री मन है। मन के कारण की व्यक्ति बंधता है। मन जैसा होता है, वैसा ही व्यक्ति का स्वभाव और उसका संसार बनता है। उन्होंने कहा कि मन के कारण ही कोई राम तुल्य बनता है, तो मन के ही कारण कंस और रावण जैसी वृत्तियां प्रकट होती हैं। मन के भीतर उठने वाले विचार ही वास्तविक संवाद हैं, जो मनुष्य के चरित्र, निर्णय और व्यवहार को दिशा देते हैं। पांडेय ने गुलाब कोठारी को वर्तमान समय का ऋषि बताते हुए कहा कि उनका लेखन मन की उन परतों को खोलता है, जिन्हें सामान्यत: व्यक्ति समझ नहीं पाता है।