Jaipur News: बेखौफ चोर IAS के घर से चुरा ले गया चांदी के बर्तन और कैश, रिटायर्ड शिक्षक है पिता

सीसीटीवी फुटेज का फोटो: पत्रिका
Jaipur Robbery: राजधानी में बेखौफ चोर ने विद्याधर नगर में एक IAS के घर के ताले तोड़कर 2 किलो चांदी के जेवर, बर्तन और 2 लाख रुपए ले गए। वारदात का बुधवार सुबह 6 बजे पता चला। पुलिस, एफएसएल टीम व फिंगर प्रिंट टीम ने साक्ष्य जुटाए।
पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। स्कूटी पर आया चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज के जरिए चोर की तलाश की जा रही है। चोर एक थैले में चांदी का सामान और रुपए रखकर ले गया।
एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि सेक्टर 7 स्थित जलवायु विहार में सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी रहते हैं। उनका बेटा शिशिर गुप्ता जम्मू-कश्मीर में IAS है। दंपति 22 सितम्बर को बेटे-बहू के पास जम्मू-कश्मीर चले गए थे। बुधवार सुबह पड़ोस में रहने वाले सुरेश के भाई ने घर के ताले टूटे देखकर सूचना दी। रात को जयपुर पहुंचे दम्पती ने 2 किलो चांदी के आभूषण, बर्तन और 2 लाख रुपए चोरी होना बताया है।
माणक चौक इलाके के धाबाईजी का खुर्रा में चोरों के आतंक से लोगों में दहशत है। लोग घरों की सुरक्षा में जुटे हैं। चोर कुछ दिनों में ही आधा दर्जन से अधिक घरों में वारदात कर गए। मंगलवार को भी सचिवालय के तकनीकी अधिकारी शेखर शुक्ला के घर से 30 लाख के जेवर चोरी हो गए थे।
