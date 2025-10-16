Jaipur News: बेखौफ चोर IAS के घर से चुरा ले गया चांदी के बर्तन और कैश, रिटायर्ड शिक्षक है पिता

एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि सेक्टर 7 स्थित जलवायु विहार में सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश गुप्ता और उनकी पत्नी रहते हैं। उनका बेटा शिशिर गुप्ता जम्मू-कश्मीर में IAS है। दंपति 22 सितम्बर को बेटे-बहू के पास जम्मू-कश्मीर चले गए थे। बुधवार सुबह पड़ोस में रहने वाले सुरेश के भाई ने घर के ताले टूटे देखकर सूचना दी। रात को जयपुर पहुंचे दम्पती ने 2 किलो चांदी के आभूषण, बर्तन और 2 लाख रुपए चोरी होना बताया है।