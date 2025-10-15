Rajasthan: झुंझुनूं की चर्चित पूर्व सरपंच को पद से हटाया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में किया घोटाला

इस पर ग्रामीणों ने पैसा जमा करा दिया। बाद में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने यह राशि ’बर्तन बैंक’ नामक एक संस्था के खाते में ट्रांसफर कर दी। राशि जमा कराने वालों को जो रसीदें दी गईं, उन पर तारीख, योजना और किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। पांच महीने बाद जब काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने बीडीओ कार्यालय में जानकारी मांगी। तब खुलासा हुआ कि पंचायत खाते में कोई राशि ही नहीं आई। उस वक्त जांच में यह साबित भी हुआ था कि सरपंच ने फर्जी रसीदें जारी कर राशि बर्तन बैंक में जमा कराई। उधर मंजू तंवर ने इन आरोपों को निराधार बताया है।