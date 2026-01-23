जयपुर में किराए पर कमरा लेकर करते थे ऐसा काम, पुलिस ने 1500KM तक पीछा कर यूपी-हरियाणा से पकड़े 4 आरोपी

दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते आरोपी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। सांगानेर स्थित बाबा रामदेव मार्केट में हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए मालपुरा गेट थाना पुलिस ने चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए गए हैं।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि 14 जनवरी की रात मार्केट में साईं टेलीकॉम की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने मोबाइल फोन, अन्य सामान और नकदी चुरा ली थी। इस संबंध में अग्रवाल फार्म निवासी मयूर हेमनानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की पहचान कर करीब 1500 किलोमीटर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद हाल सांगानेर स्थित गणेश मोहल्ला निवासी अभिषेक राजपूत, मुहाना निवासी गुड्डन उर्फ अमित राजपूत, अंशु शर्मा तथा मैनपुरी के अलीपुर खेड़ा हाल हरियाणा के मानेसर निवासी रवि कुमार जाटव शामिल हैं।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल ने बताया कि आरोपी वारदात से पहले संबंधित क्षेत्र के आसपास किराए पर कमरा लेते थे। इसके बाद दिन-रात रैकी कर दुकानों, लोगों की आवाजाही और पुलिस गश्त के समय की जानकारी जुटाते थे। वारदात के दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर और नीचे की ओर देखकर चलते थे, ताकि सीसीटीवी कैमरों में पहचान न हो सके। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
