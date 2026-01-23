जयपुर में किराए पर कमरा लेकर करते थे ऐसा काम, पुलिस ने 1500KM तक पीछा कर यूपी-हरियाणा से पकड़े 4 आरोपी

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि 14 जनवरी की रात मार्केट में साईं टेलीकॉम की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने मोबाइल फोन, अन्य सामान और नकदी चुरा ली थी। इस संबंध में अग्रवाल फार्म निवासी मयूर हेमनानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की पहचान कर करीब 1500 किलोमीटर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया।