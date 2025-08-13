राजस्थान में नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में किया इनकार; बताई ये वजह

Rajasthan News: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने इस साल छात्रसंघ चुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया है और इस संबंध में हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है।