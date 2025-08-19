तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 : नहीं जाएगी 1235 शिक्षकों की नौकरी, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

इस मामले में विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विशेषज्ञ समिति गठित करने और उसकी सिफारिश के आधार पर पुन: परिणाम जारी करने का आदेश दिया। संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के मेरिट में नहीं आने पर सेवाएं समाप्त करने को भी कहा। इस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों में कहा कि एकलपीठ में न अपीलार्थी पक्षकार थे और न आदेश देने से पहले उनका पक्ष सुना गया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने कोई चीटिंग, फर्जीवाड़ा या गलत प्रस्तुतीकरण नहीं किया, इसलिए उनकी सेवाएं निरंतर रखी जाएं।