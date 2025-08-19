Road Accident: नई कार खरीद कर दर्शन के लिए जा रहे थे 3 दोस्त, भीषण हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों के अनुसार अनिल की पांच माह पहले ही शादी हुई और एक साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रूपाराम दुगेर सात बहनों का इकलौता भाई था। बचपन में पिता की मौत हो गई थी। चार साल पहले उसकी शादी हुई, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है। ऐसे में तीनों ही परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।