नागौर

Road Accident: नई कार खरीद कर दर्शन के लिए जा रहे थे 3 दोस्त, भीषण हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत

वासद-तारापुर सिक्स लेन हाइवे पर पेटलाद तहसील में नार गांव के रेलवे ओवरब्रिज पर कार चालक अन्नाराम ने नियंत्रण खो दिया। इसके चलते तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई।

नागौर

Rakesh Mishra

Aug 19, 2025

road accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

गुजरात के आणंद जिले की पेटलाद तहसील के रामोदडी गांव के समीप नार गांव के रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार के डिवाइडर से टकराने के चलते राजस्थान मूल के तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। नई कार में तीनों दर्शन के लिए जा रहे थे।

जानकारी अनुसार मृतकों में नागौर जिले के दूजासर माडपुरा निवासी रूपाराम (25) पुत्र अर्जुनराम व अनिल जाजड़ा (अन्नाराम) (23) पुत्र नैनाराम जाट तथा नागौर के भवाद निवासी संपतराम (38) पुत्र सुगनाराम प्रजापति शामिल हैं। वर्तमान में रूपाराम आणंद के लांभवेल और संपताराम व अन्नाराम वडोदरा के गोत्री में रहते थे।

दुखों का पहाड़ टूटा

ग्रामीणों के अनुसार अनिल की पांच माह पहले ही शादी हुई और एक साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रूपाराम दुगेर सात बहनों का इकलौता भाई था। बचपन में पिता की मौत हो गई थी। चार साल पहले उसकी शादी हुई, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है। ऐसे में तीनों ही परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

दर्शन को जा रहे थे सारंगपुर

जानकारी के अनुसार वडोदरा के गोत्री क्षेत्र में रहने वाले अन्नाराम ने हाल ही में नई कार खरीदी थी। सोमवार को वह अपने मित्र संपताराम के साथ कार में सवार होकर बोटाद जिले के सारंगपुर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही आणंद जिले के लांभवेल से रूपाराम भी कार में सवार हो गया।

वासद-तारापुर सिक्स लेन हाइवे पर पेटलाद तहसील में नार गांव के रेलवे ओवरब्रिज पर कार चालक अन्नाराम ने नियंत्रण खो दिया। इसके चलते तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में रूपाराम और संपताराम की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं अन्नाराम को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पेटलाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाकर दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाकर यातायात बहाल करवाया।

Published on:

19 Aug 2025 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Road Accident: नई कार खरीद कर दर्शन के लिए जा रहे थे 3 दोस्त, भीषण हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत

