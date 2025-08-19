पहले कुकर्म कर की थी बच्चे की हत्या, जेल से छूटते ही दोस्त की बेटी का किया बलात्कार, ‘दरिंदा’ गिरफ्तार

अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पीड़ित परिवार के साथ जान-पहचान थी। आरोपी पीड़ित परिवार के साथ ही काम-धंधा करता था। आरोपी की पीड़िता के पिता से पहचान थी। बाद में पीड़िता के पिता की मौत होने पर भी उसका आना-जाना बना रहा। वह बालिका को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। आरोपी ने बालिका की मां को भी भरोसे में ले लिया था। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया।