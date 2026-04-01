Free WiFi: राजस्थान का यह शहर बना पहला फ्री वाई-फाई जोन, मिलेगी 24 घंटे मुफ्त इंटरनेट सुविधा

इस दौरान केकड़ी को राजस्थान का पहला फ्री वाई-फाई जोन घोषित करते हुए शहरवासियों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा की सौगात दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार “विकसित राजस्थान” के संकल्प को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आज का समय डिजिटल युग का है और आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। ऐसे में केकड़ी को फ्री वाई-फाई जोन बनाना एक दूरदर्शी निर्णय है, जो विद्यार्थियों, युवाओं, व्यापारियों और आमजन के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।