एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर 7.5 लाख रुपए ठगने वाले बिहार से दबोचे

जयपुर. पुलिस कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर साढे़ सात लाख रुपए की ठगी करने वाली गैंग के दो बदमाशों को सिवान बिहार में पीछा कर दबोच लिया। डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि मास्टर माइंड ठग जुनैद अहमद और मोहम्मद साहिल सिवान बिहार का रहने वाला है। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से एपीके फाइल भेजकर उसे ओपन करने के साथ ही फोन का एक्सेस लेकर बैंक खातों से रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। ठगों के खिलाफ पीडि़त ने 5 सितंबर को व्हाट्सएप पर एपीके फाइल डाउनलोड करवा कर खाते से ऑनलाइन 7 लाख 50 हजार रुपए उडाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। टीम ने आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की ट्रांजैक्शन डिटेल के आधार पर सिवान से गिरफ्तारी की। बदमाशों को 9 सितम्बर को ट्रांजिट वारंट प्राप्त करके जयपुर लेकर आए।ऐसे करते ठगीगैंग के सदस्य व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर पीडि़त से उसे ओपन करवाते थे। फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाता जिससे वे उसके खाते की जमा पूंजी निकाल लेते थे। ठग शेयर मार्केट निवेश, इनकम टैक्स, ईडी-सीबीआइ और कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर भी ठगी करते हैं।