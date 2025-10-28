Fake Certificates: फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, एसओजी करेगी जांच, दोषियों पर गिरेगी गाज

जांच रिपोर्ट के अनुसार, उक्त अवधि में कुल 7613 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 5177 प्रमाण पत्र माइग्रेटेड आवेदन के आधार पर केवल एक ही विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जारी किए गए हैं। ये सभी प्रमाण पत्र संदिग्ध और कूटरचित पाए गए। इसके अलावा, इन प्रमाण पत्रों पर तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार के हस्ताक्षर नहीं थे, बल्कि अन्य अधिकारी डॉ. सुशील परमार के हस्ताक्षर पाए गए, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है।