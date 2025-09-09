विधानसभा में कांग्रेसियों की जासूसी! जूली ने पूछा- क्यों लगाए स्पाई कैमरे? BJP बोली- सदन कोई ‘बाथरूम’ नहीं

जूली ने कहा कि सदन में विपक्ष के ऊपर विशेष रूप से कैमरे लगाए गए हैं। यह हमारी निजता का हनन है। केवल विपक्ष को टारगेट करने के लिए यह निगरानी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधानसभा की कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होती है, तो फिर विपक्षी विधायकों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? जूली ने मांग की कि अगर कैमरे लगाए गए हैं तो उनकी फुटेज भी सार्वजनिक की जाए।