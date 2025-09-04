Rajasthan: ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे टीकाराम जूली, रोकने पर हुई नोकझोंक; किसानों के लिए की ये मांग

कांग्रेस विधायकों ने अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और सरकार ने न तो नुकसान का आकलन किया और न ही किसानों को मुआवजा देने की दिशा में कोई कदम उठाया। उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन केवल शुरुआत है और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।