Rajasthan: ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे टीकाराम जूली, रोकने पर हुई नोकझोंक; किसानों के लिए की ये मांग

Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया।
इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए और खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया।
टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को इसे सुनना होगा। यह लोकतंत्र है, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।
जूली ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस विधायक विधानसभा के अंदर भी किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार की तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बता दें, प्रदर्शन के दौरान टीकाराम जूली ने प्रतीकात्मक रूप से ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, ताकि किसानों की समस्याओं को और प्रभावी ढंग से उजागर किया जा सके। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर ट्रैक्टर को रोक दिया, जिसके बाद जूली और अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई।
इसके बावजूद, कांग्रेस विधायकों ने हार नहीं मानी और पैदल ही विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विधायकों ने हाथों में बैनर और भारी बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कांग्रेस विधायकों ने अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और सरकार ने न तो नुकसान का आकलन किया और न ही किसानों को मुआवजा देने की दिशा में कोई कदम उठाया। उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन केवल शुरुआत है और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।