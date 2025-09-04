Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे टीकाराम जूली, रोकने पर हुई नोकझोंक; किसानों के लिए की ये मांग

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 04, 2025

Tikaram Jully
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया।

इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए और खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें

पूर्व मंत्री ने कोचिंग बिल को प्रवर समिति को भेजने की उठाई मांग, हरीश चौधरी ने पूछा- ऑनलाइन कोचिंग का क्या होगा?
जयपुर
Rajasthan Assembly

जूली ने किसानों की उठाई आवाज

टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को इसे सुनना होगा। यह लोकतंत्र है, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।

जूली ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस विधायक विधानसभा के अंदर भी किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार की तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ट्रैक्टर रोकने पर हुई नोकझोंक

बता दें, प्रदर्शन के दौरान टीकाराम जूली ने प्रतीकात्मक रूप से ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचने की कोशिश की, ताकि किसानों की समस्याओं को और प्रभावी ढंग से उजागर किया जा सके। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर ट्रैक्टर को रोक दिया, जिसके बाद जूली और अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई।

इसके बावजूद, कांग्रेस विधायकों ने हार नहीं मानी और पैदल ही विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विधायकों ने हाथों में बैनर और भारी बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

फसल के नुकसान पर सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायकों ने अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और सरकार ने न तो नुकसान का आकलन किया और न ही किसानों को मुआवजा देने की दिशा में कोई कदम उठाया। उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन केवल शुरुआत है और जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Assembly Today: जीएसटी संशोधन और काम के घंटे बढ़ाने पर आज गरमाएगा सदन, दो बड़े विधेयक चर्चा के लिए तैयार
जयपुर
Rajasthan Assembly Session

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे टीकाराम जूली, रोकने पर हुई नोकझोंक; किसानों के लिए की ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट