Rajasthan Assembly Today: जीएसटी संशोधन और काम के घंटे बढ़ाने पर आज गरमाएगा सदन, दो बड़े विधेयक चर्चा के लिए तैयार

विधानसभा में कल 'कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक-2025' पारित किया गया। इसे ध्वनिमत से पारित करने से पहले सदन में लंबी बहस हुई। डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इसे बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम बताया। हालांकि, कांग्रेस में इस बिल पर मतभेद भी सामने आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने इसे समय की जरूरत बताया।