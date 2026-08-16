टीजेवी पट्टालम में मनाया स्वतंत्रता दिवस

चेन्नई. तेरापंथ जैन विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सेकंडरी स्कूल, पट्टालम में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य सचिव शिवदास मीणा ने ध्वजारोहण किया। त्रिवेणी – वॉइस ऑफ फ्रीडम कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को जीवंत किया। चेयरमैन प्यारेलाल पितलिया ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। समारोह में शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया।