Ramgarh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश का आज अंतिम ऑपरेशन, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे

Ramgarh Dam: जयपुर। रामगढ़ बांध में शनिवार सुबह चौथी बार कृत्रिम बारिश के लिए कंपनी की ओर से दो ड्रोन उड़ाए गए। आज रविवार कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना की मौजूदगी में अंतिम बार क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इसके साथ ही पूरा ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। रामगढ़ बांध में चौथी बार की गई क्लाउड सीडिंग में हल्की बूंदा-बांदी दर्ज की गई। आज कृत्रिम बारिश का अंतिम और पांचवा ऑपरेशन है।