IMD Rain & Heat Alert: श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड गर्मी, 15 जिलों में येलो अलर्ट, 27 अप्रेल तक कभी भी बदल सकता है मौसम

कोटा जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कोटा की ओर से विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 24 अप्रेल से आगामी आदेशों तक जिले में विद्यालय समय परिवर्तन की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद से स्कूलों का समय सुबह 7.30 से दोपहर 12.30 बजे तक कर दिया है। ये व्यवस्था केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। स्टाफ (शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक) यथावत कार्य करेंगे।