BJP को नई ऊर्जा: नितिन नवीन 27 अप्रेल को राजस्थान पहुंचेंगे, 7 जिलों में खुलेंगे भाजपा के आधुनिक कार्यालय

राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे नितिन प्रदेश के 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और जालोर भाजपा कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार नितिन टोंक जाएंगे, जहां वे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अन्य जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आमजन और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वापसी पर जयपुर एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश कार्यालय में नितिन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।