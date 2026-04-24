Panchayat Election: 5 साल में चुनाव जरूरी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग; 8 राज्यों में पंचायत चुनाव में देरी क्यों?

गुजरातः 2023 से ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायत चुनाव लंबित। अब इसी माह चुनाव प्रस्तावित।

महाराष्ट्रः 2022 से ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायत चुनाव लंबित। करीब 50 स्थानों पर जनवरी 2025 से चुनाव ड्यू।

मणिपुरः 2022 से ग्राम पंचायत व जिला पंचायत चुनाव लंबित। हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में छह माह में चुनाव कराने को कहा। बाद में कैबिनेट ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने का निर्णय लिया।

राजस्थानः 2025 से ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत व जिला पंचायत चुनाव लंबित। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रेल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए।