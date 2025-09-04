Jaipur-Delhi Bypass Road Accident: ट्रेलर का ब्रेक फेल, टायर में फंसे युवक की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर, मच गई अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय कई लोग तो वाहन छोड़कर भाग गए। सूचना पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस व दुर्घटना थाना अनुसंधान ईकाई (उत्तर) पुलिस मौके पर पहुंची। शव को ट्रेलर के नीचे से निकालकर अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस खलासी के जरिए चालक से संपर्क करने का प्रयास करने में जुटी थी। गौरतलब है कि करीब पांच वर्ष पहले भी घटना स्थल से 100 मीटर पहले धोबी घाट पर बेकाबू हुए ट्रोला ने तीन लोगों को मौके पर कुचल दिया था।