Jaipur-Delhi Bypass Road Accident: ट्रेलर का ब्रेक फेल, टायर में फंसे युवक की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन वाहनों को मारी टक्कर, मच गई अफरा-तफरी

Rajasthan Road Accident: जयपुर-दिल्ली बाइपास रोड पर बंध की घाटी में बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुए ट्रेलर ने आधा दर्जन वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की ट्रेलर के टायर में फंसकर कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया।
कुछ दूर जाने के बाद ट्रेलर का इंजन बंद होने और ई-रिक्शा आगे फंसने से रुक गया तब तक सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। चालक चलते ट्रेलर से कूदकर भाग गया। वहीं पुलिस ने मौके पर मिले ट्रेलर के खलासी को पकड़ा है। खलासी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रेलर में सामान भरकर दिल्ली की तरफ जा रहा थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय कई लोग तो वाहन छोड़कर भाग गए। सूचना पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस व दुर्घटना थाना अनुसंधान ईकाई (उत्तर) पुलिस मौके पर पहुंची। शव को ट्रेलर के नीचे से निकालकर अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस खलासी के जरिए चालक से संपर्क करने का प्रयास करने में जुटी थी। गौरतलब है कि करीब पांच वर्ष पहले भी घटना स्थल से 100 मीटर पहले धोबी घाट पर बेकाबू हुए ट्रोला ने तीन लोगों को मौके पर कुचल दिया था।
हादसे में जयसिंहपुरा खोर निवासी कैलाश चंद गहलोत की मौत हो गई। शव को एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाने के बाद पुलिस ने मौके पर मिले आधार कार्ड के जरिए कैलाश के परिजन से संपर्क किया। कैलाश चंद के बेटे को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा। हॉस्पिटल में पहुंचे बेटे ने बताया कि पिता सी-स्कीम में सिलाई का काम करते हैं। रोज की तरह घर लौट रहे थे।
पुलिस ने करीब आधा घंटे बाद ट्रेलर को सड़क से हटाने के लिए उसे चालू किया। चालू होते ही ट्रेलर आगे खिसक गया ब्रेक नहीं लगने पर आगे खड़ी एक कार से टकरा गया। बाद में उसे क्रेन की मदद से हटवाया गया। डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि ट्रेलर के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ।
भानपुर कलां निवासी रितुराज शर्मा ने बताया कि कार के कांच में देखा तो बंध की घाटी रोड पर पीछे आ रहा ट्रेलर लहराते हुए आते नजर आया। तुरंत माजरा भांपकर कार को सड़क किनारे किया। लेकिन ट्रेलर एक कार को टक्कर मारते हुए उनकी कार के पीछे लाइट से टकराया और गेट को रगड़ते हुए आगे निकल गया। हादसे में उनकी कार का पीछे वाला शीशा भी टूट गया।
हादसे के समय सड़क पर वाहनों की रेलमपेल थी। सड़वा मोड़ पर बारिश का पानी सड़क पर भरा रहने के कारण जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को बंध की घाटी तक जाम लगा रहता है। ट्रेलर की रफ्तार तेज होती तो कई वाहन सवार लोग चपेट में आ जाते।