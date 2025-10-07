Train Cancellation: भारी वर्षा से उत्तर रेलवे की कई रेलसेवाएं प्रभावित, रद्दीकरण अवधि बढ़ाई गई

North Western Railway: उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते रेल यातायात पर व्यापक असर पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण कई रेलसेवाएं रद्द या आंशिक रूप से रद्द करनी पड़ी हैं। रेलवे प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक इन रेलसेवाओं के रद्दीकरण एवं आंशिक रद्दीकरण की अवधि को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।
रेलवे के अनुसार, यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बारिश और पुल पर तकनीकी दिक्कत के कारण ट्रेनों के सुचारू संचालन में कठिनाई हो रही है। जैसे ही मरम्मत कार्य पूर्ण होगा और ट्रैक सुरक्षित घोषित किए जाएंगे, रेलसेवाएं पुनः बहाल की जाएंगी।
|क्रमांक
|गाड़ी संख्या
|रेलसेवा का नाम
|स्थिति
|1
|14661
|बाड़मेर – जम्मूतवी
|आगामी आदेशों तक रद्द
|2
|14662
|जम्मूतवी – बाड़मेर
|आगामी आदेशों तक रद्द
|3
|19107
|भावनगर टर्मिनस – शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन
|आगामी आदेशों तक रद्द
|4
|19108
|शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन – भावनगर टर्मिनस
|आगामी आदेशों तक रद्द
|क्रमांक
|गाड़ी संख्या
|रेलसेवा का नाम
|आंशिक रद्द खंड
|स्थिति
|1
|19027
|बांद्रा टर्मिनस – जम्मूतवी
|लुधियाना – जम्मूतवी
|लुधियाना तक ही संचालित
|2
|19028
|जम्मूतवी – बांद्रा टर्मिनस
|जम्मूतवी – लुधियाना
|लुधियाना से ही प्रारंभ
|3
|19415
|साबरमती – श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा
|अमृतसर – जम्मूतवी
|अमृतसर तक ही संचालित
|4
|19416
|श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा – साबरमती
|जम्मूतवी – अमृतसर
|अमृतसर से ही संचालित
|5
|14803
|भगत की कोठी – जम्मूतवी
|पठानकोट – जम्मूतवी
|पठानकोट तक ही संचालित
|6
|14804
|जम्मूतवी – भगत की कोठी
|जम्मूतवी – पठानकोट
|पठानकोट से ही प्रारंभ
|7
|19223
|साबरमती – जम्मूतवी
|फिरोजपुर कैंट – जम्मूतवी
|फिरोजपुर कैंट तक ही संचालित
|8
|19224
|जम्मूतवी – साबरमती
|जम्मूतवी – फिरोजपुर कैंट
|फिरोजपुर कैंट से ही प्रारंभ
रेलवे प्रवक्ता के अनुसार, मौसम विभाग की चेतावनी और पुल पर तकनीकी खराबी के चलते यह कदम उठाना अनिवार्य था। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेनों की स्थिति राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली (NTES) या 139 हेल्पलाइन नंबर से जांच लें।
रेल प्रशासन ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को टिकट रद्द करने पर पूर्ण धनवापसी मिलेगी। साथ ही, रेलवे द्वारा सभी प्रभावित स्टेशनों पर सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।
यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित जानकारी पर ही भरोसा करें।
रेल विभाग का कहना है कि मौसम की स्थिति सुधरते ही मरम्मत कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा और रेल संचालन सामान्य रूप से बहाल करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग