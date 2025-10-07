Train Cancellation: भारी वर्षा से उत्तर रेलवे की कई रेलसेवाएं प्रभावित, रद्दीकरण अवधि बढ़ाई गई

North Western Railway: उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते रेल यातायात पर व्यापक असर पड़ा है। कठुआ-माधोपुर (पंजाब) के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण कई रेलसेवाएं रद्द या आंशिक रूप से रद्द करनी पड़ी हैं। रेलवे प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक इन रेलसेवाओं के रद्दीकरण एवं आंशिक रद्दीकरण की अवधि को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।