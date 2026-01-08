Train Update: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, नए स्टेशनों पर ठहराव भी शुरू

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)
Indian Railway News: जयपुर। रेलवे ने बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए नौ जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा फरवरी के पहले सप्ताह से लागू होगी। इसके तहत भगत की कोठी–दादर–भगत की कोठी, जोधपुर–दादर–जोधपुर, अजमेर–दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी, उदयपुर सिटी–जयपुर, जयपुर–दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस, दिल्ली कैंट–बठिंडा, जयपुर–उदयपुर सिटी स्पेशल सहित कुल 14 जोड़ी कोच बढ़ाए जाएंगे। इससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को आरक्षित सीटें आसानी से मिल सकेंगी।
इसके अलावा साबरमती–नई दिल्ली–साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से एक थर्ड एसी कोच जोड़ा जा रहा है। यह सुविधा साबरमती से 7 से 31 जनवरी और नई दिल्ली से 8 जनवरी से 1 फरवरी तक लागू रहेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा।
यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खजुराहो–उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का बिजयनगर स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव 8 जनवरी से शुरू किया गया है। वहीं, जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस अब ढींढा स्टेशन पर भी रुकेगी। इन फैसलों से क्षेत्रीय यात्रियों की यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
|क्रमांक
|ट्रेन का नाम / रूट
|सुविधा का प्रकार
|लागू तिथि
|लाभ
|1
|भगत की कोठी – दादर – भगत की कोठी
|अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे
|फरवरी पहला सप्ताह
|यात्रियों को अधिक सीटें
|2
|जोधपुर – दादर – जोधपुर
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|वेटिंग में कमी
|3
|अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|यात्रा सुविधा में सुधार
|4
|उदयपुर सिटी – जयपुर – उदयपुर सिटी
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|भीड़ नियंत्रण
|5
|जयपुर – दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|आरक्षण उपलब्धता बढ़ेगी
|6
|दिल्ली कैंट – बठिंडा – दिल्ली कैंट
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|यात्रियों को राहत
|7
|जयपुर – उदयपुर सिटी स्पेशल
|अतिरिक्त कोच
|फरवरी पहला सप्ताह
|अतिरिक्त सीटें उपलब्ध
|8
|साबरमती – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|1 थर्ड एसी अस्थायी कोच
|7 जनवरी – 1 फरवरी
|लंबी दूरी यात्रियों को सुविधा
|9
|खजुराहो – उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
|बिजयनगर स्टेशन ठहराव
|8 जनवरी से
|स्थानीय यात्रियों को लाभ
|10
|जोधपुर – भोपाल एक्सप्रेस
|ढींढा स्टेशन ठहराव
|7 जनवरी से
|ग्रामीण यात्रियों को सुविधा
