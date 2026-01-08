Train Update: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, नए स्टेशनों पर ठहराव भी शुरू

1 भगत की कोठी – दादर – भगत की कोठी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे फरवरी पहला सप्ताह यात्रियों को अधिक सीटें

2 जोधपुर – दादर – जोधपुर अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह वेटिंग में कमी

3 अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह यात्रा सुविधा में सुधार

4 उदयपुर सिटी – जयपुर – उदयपुर सिटी अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह भीड़ नियंत्रण

5 जयपुर – दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह आरक्षण उपलब्धता बढ़ेगी

6 दिल्ली कैंट – बठिंडा – दिल्ली कैंट अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह यात्रियों को राहत

7 जयपुर – उदयपुर सिटी स्पेशल अतिरिक्त कोच फरवरी पहला सप्ताह अतिरिक्त सीटें उपलब्ध

8 साबरमती – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1 थर्ड एसी अस्थायी कोच 7 जनवरी – 1 फरवरी लंबी दूरी यात्रियों को सुविधा

9 खजुराहो – उदयपुर सिटी एक्सप्रेस बिजयनगर स्टेशन ठहराव 8 जनवरी से स्थानीय यात्रियों को लाभ