8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Train Update: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, नए स्टेशनों पर ठहराव भी शुरू

New Railway Update: ​​बडा निर्णय, फरवरी से नौ जोड़ी ट्रेनों में बढ़ेंगी सीटें, रेलवे ने जोड़े अतिरिक्त कोच। राजधानी सहित कई ट्रेनों में बढ़ेगी क्षमता।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

Indian Railways

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)

Indian Railway News: जयपुर। रेलवे ने बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए नौ जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। यह सुविधा फरवरी के पहले सप्ताह से लागू होगी। इसके तहत भगत की कोठी–दादर–भगत की कोठी, जोधपुर–दादर–जोधपुर, अजमेर–दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी, उदयपुर सिटी–जयपुर, जयपुर–दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेस, दिल्ली कैंट–बठिंडा, जयपुर–उदयपुर सिटी स्पेशल सहित कुल 14 जोड़ी कोच बढ़ाए जाएंगे। इससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को आरक्षित सीटें आसानी से मिल सकेंगी।

इसके अलावा साबरमती–नई दिल्ली–साबरमती स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से एक थर्ड एसी कोच जोड़ा जा रहा है। यह सुविधा साबरमती से 7 से 31 जनवरी और नई दिल्ली से 8 जनवरी से 1 फरवरी तक लागू रहेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा।

यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खजुराहो–उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का बिजयनगर स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव 8 जनवरी से शुरू किया गया है। वहीं, जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस अब ढींढा स्टेशन पर भी रुकेगी। इन फैसलों से क्षेत्रीय यात्रियों की यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।

🚆 अतिरिक्त कोच और ट्रेन ठहराव की जानकारी तालिका

क्रमांकट्रेन का नाम / रूटसुविधा का प्रकारलागू तिथिलाभ
1भगत की कोठी – दादर – भगत की कोठीअतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगेफरवरी पहला सप्ताहयात्रियों को अधिक सीटें
2जोधपुर – दादर – जोधपुरअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहवेटिंग में कमी
3अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दीअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहयात्रा सुविधा में सुधार
4उदयपुर सिटी – जयपुर – उदयपुर सिटीअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहभीड़ नियंत्रण
5जयपुर – दिल्ली कैंट सैनिक एक्सप्रेसअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहआरक्षण उपलब्धता बढ़ेगी
6दिल्ली कैंट – बठिंडा – दिल्ली कैंटअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहयात्रियों को राहत
7जयपुर – उदयपुर सिटी स्पेशलअतिरिक्त कोचफरवरी पहला सप्ताहअतिरिक्त सीटें उपलब्ध
8साबरमती – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस1 थर्ड एसी अस्थायी कोच7 जनवरी – 1 फरवरीलंबी दूरी यात्रियों को सुविधा
9खजुराहो – उदयपुर सिटी एक्सप्रेसबिजयनगर स्टेशन ठहराव8 जनवरी सेस्थानीय यात्रियों को लाभ
10जोधपुर – भोपाल एक्सप्रेसढींढा स्टेशन ठहराव7 जनवरी सेग्रामीण यात्रियों को सुविधा

ये भी पढ़ें

Smart Farming: राजस्थान के किसान सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार, आमदनी में होगी वृद्धि
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 12:41 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Train Update: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, नए स्टेशनों पर ठहराव भी शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

School Holiday: स्कूलों में बढ़ गई छुट्टियां, राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD-Orange-Alert
जयपुर

भारत की आर्थिक उड़ान: उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की राह

ओपिनियन

जीवन की संध्या में भी आस्था का उजास, तीर्थांटन कर रहे बुजुर्ग दम्पती बने प्रेरणा स्रोत

जयपुर

Agnivesh Agarwal Death : अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर सीएम भजनलाल ने कहा- अपूरणीय क्षति, अशोक गहलोत ने ​कही बड़ी बात

Vedanta company Anil Agarwal son Agnivesh Agarwal death Rajasthan CM Bhajan Lal said it is an irreparable loss Ashok Gehlot big statement
जयपुर

Disability Innovation: राजस्थान बनेगा दिव्यांग तकनीक का मॉडल राज्य, शोध संस्थानों को मिला प्रोत्साहन

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.