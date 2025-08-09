Tribal Conversion: धर्मांतरण करने वाले आदिवासी क्या ST सूची से होंगे बाहर ? आखिर राजस्थान में क्यों गरमाया है मुद्दा ?

जयपुर। केंद्र सरकार की उन खबरों से आदिवासी समाज में चिंता बढ़ गई है, जिनमें कहा गया है कि अन्य धर्म, खासकर ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने की तैयारी हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस (शनिवार) पर बांसवाड़ा में होने वाली बड़ी बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठन और उनसे जुड़े राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का औपचारिक रूप से विरोध करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम आदिवासी समुदाय की पहचान और उनके अधिकारों के लिए खतरा है।