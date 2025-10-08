Jaipur Gas Cylinder Blast: तेज धमाकों से लोगों में दहशत, 10 KM तक गूंजे धमाके; प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे का भयावह मंजर

फोटो- दिनेश डाबी
Jaipur Gas Cylinder Blast: सावरदा पुलिया के पास मंगलवार देर रात एक सिलेंडर से भरे ट्रक और कैमिकल से भरे टैंकर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसा एक ढाबे के पास हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के बाद सिलेंडर फटने लगे, जिससे लगातार धमाकों की आवाजें 10 किलोमीटर तक सुनाई दी और आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी।
फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है जो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको दूदू उपचार के लिए भेजा गया है। हादसे में अभी तक एक शख्स की मौत की सूचना है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही क्षति का सही आंकलन किया जा सकेगा।
सावरदा में भी भांकरोटा जैसा ही हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक को कैमिकल से भरे टैंकर ने टक्कर मारी। टक्कर मारते ही आग लग गई और गैस सिलेंडरों में विस्फोट शुरू हो गया।
आग लगते ही ट्रक में रखे सिलेंडर तेजी से फटने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं। धमाकों की दहशत से स्थानीय निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल से दूर भागते नजर आए।
हादसे के तुरंत बाद पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने अजमेर हाईवे के दोनों लेन को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक डायवर्ट करना शुरू किया। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के जिलों से भी दमकलें बुलाई गईं। प्रशासन ने जयपुर के साथ-साथ आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया है ताकि यदि कोई घायल हो तो तत्काल उपचार मिल सके।
घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद वहां कोहराम मच गया। ट्रक की टक्कर होते ही एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकेंड में ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया।
जैसे ही प्रशासन को हादसे की जानकारी मिली, आपातकालीन सेवाएं, पुलिस बल, और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर भेज दी गईं। सावरदा और मौखमपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा।
अधिकारियों ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधायक कैलाश वर्मा को मौक़े पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए देर रात मौके पर भेजा। साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी को मौके पर पहुंच कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना में हर संभव मदद की जाएगी।
