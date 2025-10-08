Jaipur Gas Cylinder Blast: तेज धमाकों से लोगों में दहशत, 10 KM तक गूंजे धमाके; प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हादसे का भयावह मंजर

फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है जो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको दूदू उपचार के लिए भेजा गया है। हादसे में अभी तक एक शख्स की मौत की सूचना है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही क्षति का सही आंकलन किया जा सकेगा।