Cancer : ट्यूमर छोटा करने के बाद सर्जरी और ट्रांसप्लांट से हुआ 30 माह के बच्चे का इलाज, मिला नया जीवन

जयपुर। राजधानी में डॉक्टरों ने 30 माह के एक बच्चे का हाई-रिस्क न्यूरोब्लास्टोमा सफलतापूर्वक ठीक किया है। बच्चों में पाया जाने वाला यह कैंसर सबसे आम एक्स्ट्राक्रेनियल सॉलिड ट्यूमर में से एक माना जाता है। एचसीजी कैंसर सेंटर में डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी, सर्जरी और ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट—के जरिए बच्चे को नई जिंदगी दी है। परिवार के अनुसार जनवरी 2025 से बच्चे को बार-बार पेट दर्द, दस्त, उल्टी और हल्का बुखार रहने लगा। प्रारंभिक इलाज निजी चिकित्सक से कराया गया, लेकिन सुधार न होने पर परिजन उसे लेकर पहुंचे। विस्तृत जांच में हाई-रिस्क न्यूरोब्लास्टोमा की पुष्टि हुई।