अजमेर

मीट काटा-पकाया, अस्पताल को बना दिया दावतघर, बर्थ डे पर हुआ कार्यक्रम, पुलिसकर्मी भी हुआ शामिल

सरकारी अस्पताल में पाबंदी के बावजूद पार्टी करने का मामला सामने आया है।

Manish Chaturvedi

Sep 20, 2025

सरकारी अस्पताल में पाबंदी के बावजूद पार्टी करने का मामला सामने आया है। अस्पताल के मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर के हॉल में एक हेल्थ वॉरियर्स द्वारा जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक काटने और अल्पाहार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अस्पताल स्टाफ के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। वीडियो में एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने की बात सामने आई है। मामला अजमेर के जेएलएन अस्पताल का है।


जहां मनोरोग विभाग की ओपीडी में भी नॉनवेज पार्टी किए जाने का मामला भी उजागर हुआ है। ओपीडी बंद होने के बाद वहां मीट पकाने के लिए अस्थायी चूल्हा बनाया गया। शेफ की तरह मीट पकाने का पूरा वीडियो तैयार किया गया। मीट बनने के बाद सामूहिक भोज आयोजित हुआ। इसमें मौजूद लोगों ने एक-दूसरे के वीडियो बनाए और भोजन घर ले जाने व दूसरों को वितरित करने की बातें भी की।

