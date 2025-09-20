मीट काटा-पकाया, अस्पताल को बना दिया दावतघर, बर्थ डे पर हुआ कार्यक्रम, पुलिसकर्मी भी हुआ शामिल



अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे ने कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की पार्टी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि जन्मदिन समारोह या मीट पार्टी का आयोजन हुआ है तो इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल के भीतर ऐसे आयोजनों के उजागर होने से मरीजों और उनके परिजनों में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जहां इलाज और गंभीर माहौल होना चाहिए, वहां पार्टी और भोज अनुचित है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच कराई जा रहीं है।