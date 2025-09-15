दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस से उतरते समय महिला टायर के नीचे आई, मौके पर ही मौत

दोपहर दो बजे जैसे ही अन्य सवारियों के साथ महिला कस्बे के नगर बस स्टैंड स्थित अहिंसा सर्किल पर उतर रही थी कि रोडवेज बस चालक ने बस चला दी। जिससे वह पहिए के नीचे आने से कुचल गई और मौके पर ही मौत हो गई। उसका पुत्र पहले ही उतर गया था।