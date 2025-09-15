दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस से उतरते समय महिला टायर के नीचे आई, मौके पर ही मौत

अलवर। कठूमर कस्बे के अहिंसा सर्किल पर सोमवार दोपहर रोडवेज बस से उतरते समय टायर के नीचे आने पर साठ वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका बसेठ गांव में गमी में शामिल होने जा रही थी।
हैडकांस्टेबल रघुवीरसिंह ने बताया कि यूपी के अडिंग थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी साठ वर्षीय दयावती पत्नी गिर्राज जाटव अपने पुत्र विजयसिंह के साथ रोडवेज की जयपुर-गोवर्धन बस से कठूमर के समीपवर्ती गांव बसेठ में गमी में शामिल होने जा रही थी।
दोपहर दो बजे जैसे ही अन्य सवारियों के साथ महिला कस्बे के नगर बस स्टैंड स्थित अहिंसा सर्किल पर उतर रही थी कि रोडवेज बस चालक ने बस चला दी। जिससे वह पहिए के नीचे आने से कुचल गई और मौके पर ही मौत हो गई। उसका पुत्र पहले ही उतर गया था।
सूचना पर कठूमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कठूमर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। वहां पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया। बस परिचालक व चालक फरार हो गए।