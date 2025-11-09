Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Crime: जयपुर में 2 विदेशी युवक चला रहे थे ऐसा गंदा खेल, निशाने पर थे कॉलेज स्टूडेंट्स

जयपुर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस ने नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

Two foreign smugglers arrested in Jaipur

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। शहर में नशे के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत जिला पूर्व की डीएसटी टीम और मालवीय नगर थाना पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर कोकीन (मादक पदार्थ) सप्लाई की साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 ग्राम 44 मिलीग्राम कोकीन, एक स्कूटी और एक मिर्ची स्प्रे बरामद किया है।

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ऑस्टिन इजुचुकु (35) और पीटर ओकवुडिली (38) हैं। दोनों मूलतः नाइजीरिया के निवासी हैं और फिलहाल जयपुर के शिवदासपुरा स्थित स्वप्नलोक अपार्टमेंट में रह रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली से कोकीन लाकर जयपुर में सप्लाई करते थे। पुलिस को उनके पास से मिला मिर्ची स्प्रे भी जांच के दायरे में है।

कॉलेज छात्रों और होटलों में सप्लाई

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी जयपुर में रहकर कॉलेज छात्रों और होटलों में कोकीन सप्लाई करते थे। गिरफ्तार तस्करों से खोह नागोरियान थाने में पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:45 pm

Published on:

09 Nov 2025 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: जयपुर में 2 विदेशी युवक चला रहे थे ऐसा गंदा खेल, निशाने पर थे कॉलेज स्टूडेंट्स

