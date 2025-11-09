Jaipur Crime: जयपुर में 2 विदेशी युवक चला रहे थे ऐसा गंदा खेल, निशाने पर थे कॉलेज स्टूडेंट्स

डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ऑस्टिन इजुचुकु (35) और पीटर ओकवुडिली (38) हैं। दोनों मूलतः नाइजीरिया के निवासी हैं और फिलहाल जयपुर के शिवदासपुरा स्थित स्वप्नलोक अपार्टमेंट में रह रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली से कोकीन लाकर जयपुर में सप्लाई करते थे। पुलिस को उनके पास से मिला मिर्ची स्प्रे भी जांच के दायरे में है।