Sikar: शादी के 25 दिन बाद गहने-रुपए लेकर लुटेरी दुल्हन फरार, गुड़गांव में प्रेमी संग लिव-इन में रह रही

सीकर में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। शादी के महज 25 दिन बाद दुल्हन घर से लाखों रुपए के गहने और नगद लेकर फरार हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Nov 09, 2025

looteri dulhan

प्रतीकात्मक तस्वीर

सीकर। शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में दुल्हन के लुटेरी निकलने का मामला सामने आया है। दुल्हे का आरोप है कि शादी के 25 दिनों बाद दुल्हन घर से लाखों रुपए के गहने और एक लाख नगद चुरा ले गई। अब वह गुड़गांव में प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मंदिर में की थी शादी

मामले में दुल्हे की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वह 34 साल का है। 6 अप्रैल को उसकी शादी झुंझुनूं के खेमी सती मंदिर में एक युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का व्यवहार उसके और परिजनों के प्रति अच्छा नहीं रहा। इसी बीच 1 मई को वह अपनी मां व मामा के साथ घर चली गई और वापस लौटकर नहीं आई।

यह वीडियो भी देखें

उसने उसके साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं रखा। इस पर जब उसके परिवार ने अपने स्तर पर उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उसकी पत्नी के गुड़गांव में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की बात सामने आई। रिपोर्ट में युवक ने दुल्हन पर एक लाख रुपए नगद और लाखों के गहने चुराने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

09 Nov 2025 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: शादी के 25 दिन बाद गहने-रुपए लेकर लुटेरी दुल्हन फरार, गुड़गांव में प्रेमी संग लिव-इन में रह रही

