Sikar: शादी के 25 दिन बाद गहने-रुपए लेकर लुटेरी दुल्हन फरार, गुड़गांव में प्रेमी संग लिव-इन में रह रही

सीकर। शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में दुल्हन के लुटेरी निकलने का मामला सामने आया है। दुल्हे का आरोप है कि शादी के 25 दिनों बाद दुल्हन घर से लाखों रुपए के गहने और एक लाख नगद चुरा ले गई। अब वह गुड़गांव में प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामले में दुल्हे की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि वह 34 साल का है। 6 अप्रैल को उसकी शादी झुंझुनूं के खेमी सती मंदिर में एक युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का व्यवहार उसके और परिजनों के प्रति अच्छा नहीं रहा। इसी बीच 1 मई को वह अपनी मां व मामा के साथ घर चली गई और वापस लौटकर नहीं आई।
उसने उसके साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं रखा। इस पर जब उसके परिवार ने अपने स्तर पर उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उसकी पत्नी के गुड़गांव में अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रहने की बात सामने आई। रिपोर्ट में युवक ने दुल्हन पर एक लाख रुपए नगद और लाखों के गहने चुराने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
