Rajasthan: शिक्षा विभाग ने सेंट पॉल स्कूल को दिया तगड़ा झटका, 9वीं-10वीं में नए प्रवेश पर रोक, निरस्त हो सकती है मान्यता

डूंगरपुर। जिला मुख्यालय पर पातेला क्षेत्र में संचालित सेंट पॉल स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निजी स्कूल एवं हॉस्टल संचालन में व्यापक गड़बड़ियां सामने आने के बाद शैक्षिक सत्र 2026-27 से स्कूल में कक्षा नौवीं और दसवीं में नए प्रवेश पर रोक लगा दी है।