Jaipur Central Jail: जवान सोते रहे…दीवार फांदकर भागे कैदी, जेल एडीजी ने माना- सुरक्षा में हुई भारी चूक

भागने का तरीका भी हैरान करने वाला था। बैरक के बाथरूम रोशनदान में लगी लोहे की एंगल को तोड़कर आठ इंच की जगह से बाहर निकले। अंदर वाली करीब 15 फीट ऊंची दीवार पर चढ़कर पांच फीट ऊंचे गेट पर लगे छह-सात इंच की ऊंचाई की जगह से बाहर पहुंचे। याद दिला दें कि 2010 में भी मुरैना निवासी कैदी राजेश उर्फ चरण सिंह मौर्य जयपुर जेल से बाहर से आए सहयोगियों की मदद से भाग चुका है।