मौसम फिर दिखाएगा तेवर: बैक टू बैक सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, तूफानी हवा के साथ बरसेंगे ओले

Rain Alert In Rajasthan: जयपुर। प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 22 से 24 जनवरी के दौरान नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके असर से बारिश, ओलावृष्टि, मेघगर्जन व तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 26 से 28 जनवरी के बीच एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।
इसके अनुसार 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 24-25 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। 26-27 जनवरी को जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे।
मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में मेघगर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन और नागौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
