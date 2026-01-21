मौसम फिर दिखाएगा तेवर: बैक टू बैक सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, तूफानी हवा के साथ बरसेंगे ओले

इसके अनुसार 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 24-25 जनवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। 26-27 जनवरी को जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे।