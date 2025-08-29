आश्रम में सेवा करने गए थे दो युवक, महंत ने कराई मालिश और कर डाला कुकर्म

पुलिस ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़ित नाबालिग है, जबकि दूसरा युवक 22 वर्ष का है। बयान में पीड़ित ने कहा कि आश्रम में महंत ने पहले खाना खिलाया, फिर अन्य श्रद्धालुओं को बाहर भेजकर मालिश करने को कहा। इसी दौरान उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और विरोध करने पर भी कुकर्म किया। घटना के बाद दोनों युवक आश्रम से भागकर घर पहुंचे और परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।