जयपुर

आश्रम में सेवा करने गए थे दो युवक, महंत ने कराई मालिश और कर डाला कुकर्म

आश्रम में महंत पर दो युवकों से कुकर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 29, 2025

आश्रम में महंत पर दो युवकों से कुकर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र के बलदेवगढ़ गांव का है। मामले के अनुसार पीड़ित युवक 26 अगस्त को पांडुपोल मेले में दर्शन करने आए थे। मेले के बाद वे बूढ़े हनुमानजी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां महंत ने उन्हें भोजन कराया और सेवा करने को कहा। पीड़ितों का आरोप है कि महंत ने सेवा के बहाने उन्हें रात में आश्रम में रोक लिया और अगले दिन कुकर्म किया।

पीड़ितों ने बताया कि घटना से एक दिन पहले भी महंत ने एक युवक के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी। जब युवक जाने लगा तो महंत ने बहला-फुसलाकर रोक लिया। अगले दिन सुबह महंत उन्हें अपने दूसरे आश्रम पर ले गया, जहां श्रद्धालु मौजूद थे। वहां भी उसने उन्हें रोक लिया और मौका पाकर गलत हरकत की।

पुलिस ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़ित नाबालिग है, जबकि दूसरा युवक 22 वर्ष का है। बयान में पीड़ित ने कहा कि आश्रम में महंत ने पहले खाना खिलाया, फिर अन्य श्रद्धालुओं को बाहर भेजकर मालिश करने को कहा। इसी दौरान उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और विरोध करने पर भी कुकर्म किया। घटना के बाद दोनों युवक आश्रम से भागकर घर पहुंचे और परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

29 Aug 2025 01:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / आश्रम में सेवा करने गए थे दो युवक, महंत ने कराई मालिश और कर डाला कुकर्म

