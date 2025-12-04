उदयपुर में कैश कांड: रोडवेज बस में 46 नहीं 92 लाख थे, पुलिस ने एक थैली पकड़ी, दूसरी कंडक्टर घर ले गया

24 नवंबर को जावर माइंस थाने में नोटों की गिनती करता पुलिसकर्मी (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: 10 दिन पहले उदयपुर के केवड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में बांसवाड़ा आ रही रोडवेज बस से 46 लाख रुपए की बरामदगी के मामले में नया मोड़ आ गया। बस में दो थैलियों में 46-46 लाख रुपए थे। पुलिस ने एक थैली जब्त कर ली, जबकि दूसरी छिपी रह गई थैली रोडवेजकर्मी अपने घर ले गया और करीब सात दिन तक किसी को नहीं बताया।
बांसवाड़ा के एक गोल्ड कारोबारी लोकेश जैन ने दो कर्मचारी कूपड़ा (बांसवाड़ा) निवासी अनिल (25) पुत्र लक्ष्मण और नरेश (19) पुत्र कालू को 24 नवंबर को उदयपुर में एक व्यापारी को सोना बेचने के लिए भेजा। सोना बेचकर 46-46 लाख, कुल 92 लाख रुपए की दो थैलियां दो बैग में रखकर उदियापोल बस स्टैंड से 11:40 पर रोडवेज में बैठ रवाना हुए।
लोकेश जैन ने 12:30 बजे दोनों कार्मिकों को एक-एक कर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ थे। पता करने पर जैन को जानकारी मिली कि सलूंबर जिले की जावरमाइंस थाना पुलिस ने रोडवेज बस की तलाशी में राशि पकड़़ ली व अनिल तथा नरेश को गिरफ्तार कर लिया। 46 लाख बरामद होने की आधिकारिक जानकारी व्यापारी को मिली तो उनके हाथ-पैर फूल गए कि बाकी 46 लाख रुपए कहां गायब हो गए।
व्यापारी ने अगले ही दिन 25 नवंबर को जयसमंद कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई, जहां से दोनों की जमानत हो गई। व्यापारी ने पूछा तो उनके दोनों कर्मचारियों ने पुलिस के पास एक ही बैग होने की बात बताई। दूसरा बैग सीटों के ऊपर लगेज रखने की लोहे की जाली में रखा था। दोनों ने उतरने से पहले कंडक्टर को उस बैग का ध्यान रखने को कहा।
व्यापारी लोकेश जैन 26 नवंबर को उदयपुर पहुंचे और सोने के खरीदार व्यापारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के समक्ष पेश हुए। उन्होंने सभी बिल-वाउचर और लिखित में एक शिकायत देकर पूरी राशि दिलाने की मांग की। आईजी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जैन ने पत्रिका को बताया कि उसके बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने भी उनसे कोई संपर्क नहीं किया।
आईजी के विशेष निर्देश पर बांसवाड़ा डीएसपी गोपीचंद मीणा और शहर कोतवाल रूप सिंह जांच कर रहे हैं। डीएसपी गोपीचंद ने बताया, हमने सलूंबर से कुछ डिटेल ली और जांच-पड़ताल शुरू की। संबंधित कंडक्टर को तलाशकर पूछताछ की। उसने बताया था कि रुपयों भरा बैग उसके घर पर है। टीम भेज कर बैग को बरामद कर लिया।
जांच टीम को कंडक्टर ने बैग में से 21000 रुपए कम होने की बात कही थी। गिनती की तो रुपए पूरे थे। पुलिस ने यह पैसा मालखाने में रखवा दिया। पूछताछ में कंडक्टर ने बताया, मुझे यह पता ही नहीं था कि यह रुपए मुझे देने किसको है, इसलिए इनको मैं घर लेकर चला गया था।
अनसुलझे सवाल: क्या जांच में मिल पाएंगे जवाब?
पुलिस अधिकारी जयसिंह राव उसी बस में सवार थे, इसलिए यह अफवाह फैली कि रुपए उनके पास हैं, जबकि हमने यह राशि कंडक्टर की निशानदेही पर उसके घर से बरामद की है।
-गोपीचंद मीणा, जांच अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक, बांसवाड़ा
अभी कुछ नहीं बता सकता, जांच जारी है, यह एक पेचीदा मामला है। जांच की जा रही है। जब तक फाइनल जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं बता पाएंगे।
-गौरव श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज
हमारे कर्मचारी से लाखों रुपए की जब्ती की सूचना हमें नहीं है। न पुलिस ने, न कर्मचारी ने कुछ बताया है।
-मनीष जोशी, मुख्यप्रबंधक, रोडवेज आगार, बांसवाड़ा
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग