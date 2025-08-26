Rajasthan: हाईकोर्ट के निर्णय के बाद रूकेगा मतदाता सूची कार्यक्रम? वन स्टेट-वन इलेक्शन में नया मोड़, जानें ‘इनसाइड स्टोरी’

हालांकि, परिसीमन और नए जिलों के गठन के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस नीति का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान में कहा था कि हम 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के पक्ष में हैं। इससे लागत कम होगी और सरकार विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेगी। हम निर्वाचन आयोग के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अगर चुनाव होते हैं, तो हम तैयार हैं और जीत हासिल करेंगे।