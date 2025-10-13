Jaipur: ‘हम जो कहते हैं, वो करते हैं’, अमित शाह ने अशोक गहलोत को दिया जवाब, याद दिलाया ‘राइजिंग राजस्थान’

पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फोटो- पत्रिका
जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयू को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है, जो कहती है, वह करती है, यह कांग्रेस की सरकार नहीं है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 9 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
उन्होंने कहा कि जब राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, उस समय मैं भी यहां आया था। उस समय अशोक गहलोत का एक कमेंट पढ़ा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए गए हैं, लेकिन जमीन पर कितने उतरे। उस समय तो हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब यह भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
यह वीडियो भी देखें
उन्होंने कहा कि मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू में से सात लाख करोड़ एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देशभर में निवेश के लिए जो समिट होती है, उन्हें जमीन पर उतारने की जो एवजरेज दर है, उससे भजनलाल सरकार कई गुना आगे जाएगी।
उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं और कई उद्याेग अपना कामकाज शुरु कर रहे हैं। शाह ने कहा कि वह इसके लिए भजनलाल शर्मा, उनके उद्योग मंत्री एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिव को साधुवाद देना चाहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग