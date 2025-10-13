Jaipur: ‘हम जो कहते हैं, वो करते हैं’, अमित शाह ने अशोक गहलोत को दिया जवाब, याद दिलाया ‘राइजिंग राजस्थान’

उन्होंने कहा कि जब राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, उस समय मैं भी यहां आया था। उस समय अशोक गहलोत का एक कमेंट पढ़ा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए गए हैं, लेकिन जमीन पर कितने उतरे। उस समय तो हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब यह भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।