Rajasthan: रामदेवरा की अनोखी भक्त है ये 70 साल की महिला, दो पहिया वाहन से जा रही 800 किमी दूर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे वाह-वाही

Sohan Bai Viral On Social Media: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मनासा क्षेत्र की रहने वाली करीब 70 वर्ष महिला सोहन बाई इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोहन अपने दो पहिया वाहन से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जिले स्थित रामदेवरा जा रही हैं। सोहन मनासा क्षेत्र के जालीनेर गांव में दूध बेचने का काम करती हैं और हर साल आस्था व विश्वास के साथ वाहन से बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए इसी तरह दो पहिया वाहन से निकलती हैं।