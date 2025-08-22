Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: रामदेवरा की अनोखी भक्त है ये 70 साल की महिला, दो पहिया वाहन से जा रही 800 किमी दूर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे वाह-वाही

Ramdevra Unique Bhakt: यात्रा के दौरान एक बाइक सवार को सोहन नजर आई, इसके बाद युवा ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 22, 2025

सोहन बाई (फोटो: पत्रिका)

Sohan Bai Viral On Social Media: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मनासा क्षेत्र की रहने वाली करीब 70 वर्ष महिला सोहन बाई इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोहन अपने दो पहिया वाहन से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जिले स्थित रामदेवरा जा रही हैं। सोहन मनासा क्षेत्र के जालीनेर गांव में दूध बेचने का काम करती हैं और हर साल आस्था व विश्वास के साथ वाहन से बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए इसी तरह दो पहिया वाहन से निकलती हैं।

सब व्यवस्था रामदेवरा करेंगे

यात्रा के दौरान एक बाइक सवार को सोहन नजर आई, इसके बाद युवा ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते इस वायरल वीडियो को लाइक व शेयर की भरमार हो गई।

सोहन बाई का कहना है कि उन्हें न तो पेट्रोल की चिंता है और न ही खाने-पीने की क्योंकि उनकी आस्था है कि सब व्यवस्था बाबा रामदेवरा करेंगे, कैसे करेंगे सवाल पर वृद्ध महिला ने कहा, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी श्रद्धा और साहस की सराहना कर रहे हैं।

Updated on:

22 Aug 2025 10:15 am

Published on:

22 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: रामदेवरा की अनोखी भक्त है ये 70 साल की महिला, दो पहिया वाहन से जा रही 800 किमी दूर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे वाह-वाही

