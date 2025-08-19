Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

रामदेवरा मेलार्थियों के लिए पग-पग पर रहेगी निगरानी, यात्रा मार्ग पर गश्त करेंगी पुलिस

जिले के क्षेत्र में पड़ने वाले जैसलमेर हाइवे पर पुलिस ने विशेष निगरानी व्यवस्था की है। बीकानेर से नोखड़ा तक के करीब 65 किलोमीटर मार्ग पर नौ जगह पर पुलिस के स्थाई नाके लगाए गए है।

बीकानेर

dinesh kumar swami

Aug 19, 2025

बीकानेर. रामदेवरा में लोकदेवता बाबा रामदेव के मेले में शामिल होने के लिए पदयात्रियों के जत्थे रवाना होने लगे हैं। बीकानेर-जैसलमेर हाइवे पर सुबह-शाम पदयात्रियों के रेले दिखाई देने लगे है। हजारों पदयात्री सड़क पर दिन-रात चल रहे है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के क्षेत्र में पड़ने वाले जैसलमेर हाइवे पर पुलिस ने विशेष निगरानी व्यवस्था की है। बीकानेर से नोखड़ा तक के करीब 65 किलोमीटर मार्ग पर नौ जगह पर पुलिस के स्थाई नाके लगाए गए है। यातायात सीओ किसन सिंह एवं यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण ने सर्वे कर जगहों का चयन कर लिया है। यातायात पुलिस ने मेला मार्ग पर मोर्चा संभाल लिया है।

बाइक और इंटरसेप्टर से गश्त

पदयात्रियों की सुरक्षा और यातायात के लिए हल्दीराम प्याऊ से गजनेर तक यातायात शाखा से एक मोबाइल टीम तैनात की गई है। गजनेर से नोखड़ा तक एक इंटरसेप्टर गाड़ी के साथ पुलिस टीम रहेगी।यातायात पुलिसकर्मी पदयात्रियों के बैग व हाथों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएंगे। जिससे रात के समय यात्रा करते समय वाहन चालकों को वह दूर से नजर आ जाए। यात्रियों को सड़क से नीचे चलने और टॉर्च जलाकर रखने की समझाइश की जाएगी।

नहर व सरोवर पर विशेष निगरानी

गजनेर थाना इलाके से गुजरने वाली नहर और कोलायत में कपिल सरोवर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तालाब व नहर के पास पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। इन जगहों पर यात्रियों के नहाते समय डूबने के हादसे होने की आशंका है। गांवों में भी ग्रामीणों की टीमों को पदयात्रियों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है।

यह रहेगी व्यवस्था

- हल्दीराम प्याऊ से रामदेवरा जाने वाले पदयात्री व वाहन म्यूजियम, भीमसेन सर्किल, भुट्टों का चौराहा, पुलिस लाइन सर्किल, पंडित धर्मकांटा, पूगल फांटा बस स्टैंड, पूगल आरओबी, करमीसर होकर जाएंगे।

- गंगाशहर की तरफ से रामदेवरा जाने वाले आंबेडकर सर्किल, म्यूजियम, भीमसेन सर्किल, भुट्टों का चौराहा, पुलिस लाइन सर्किल, पंडित धर्मकांटा, पूगल फांटा बस स्टैंड, पूगल आरोबी, करमीसर होकर जाएंगे।

यह भी व्यवस्था

- जेएनवीसी, सदर, नयाशहर, नाल, गजनेर, कोलायत, हदां, छतरगढ़ पुलिस थाना अपने-अपने क्षेत्र में यातायात को नियत्रित करने के लिए नाकाबंदी लगाएंगे।

- बीकानेर से नोखड़ा तक पुलिस जीप और बाइक पर गश्त करेंगी। सेवा शिविरों के आसपास सादावर्दी में पुलिस जवान तैनात रहेंगे।

आमजन से अपील

यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण ने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पदयात्री रात के चलते समय टॉर्च या रिफलेक्टर टेप का उपयोग करें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देवें। बच्चाें का विशेष ध्यान रखें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की तुरंत सूचना मेला मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मी को देंवे। मेले के दौरान छोटी मोटी अफवाह बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी और जनता को इसे लेकर जागरूक करना भी शुरू किया है।

सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता

पदयात्रियों की सुरक्षार्थ व्यवस्थाएं की जा रही है। नौ जगहों पर पुलिस नाके लगाए जाएंगे। यातायात को जरूरत के हिसाब से डायवर्ट किया जाएगा। नौ थानों की पुलिस अपने-अपने क्षेत्र में पदयात्रियों के रास्ते पर नियमित गश्त करेंगी।

कावेन्द्र सिंह सागर, पुलिस अधीक्षक

Published on:

19 Aug 2025 05:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / रामदेवरा मेलार्थियों के लिए पग-पग पर रहेगी निगरानी, यात्रा मार्ग पर गश्त करेंगी पुलिस

