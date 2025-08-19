रामदेवरा मेलार्थियों के लिए पग-पग पर रहेगी निगरानी, यात्रा मार्ग पर गश्त करेंगी पुलिस

बीकानेर. रामदेवरा में लोकदेवता बाबा रामदेव के मेले में शामिल होने के लिए पदयात्रियों के जत्थे रवाना होने लगे हैं। बीकानेर-जैसलमेर हाइवे पर सुबह-शाम पदयात्रियों के रेले दिखाई देने लगे है। हजारों पदयात्री सड़क पर दिन-रात चल रहे है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिले के क्षेत्र में पड़ने वाले जैसलमेर हाइवे पर पुलिस ने विशेष निगरानी व्यवस्था की है। बीकानेर से नोखड़ा तक के करीब 65 किलोमीटर मार्ग पर नौ जगह पर पुलिस के स्थाई नाके लगाए गए है। यातायात सीओ किसन सिंह एवं यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण ने सर्वे कर जगहों का चयन कर लिया है। यातायात पुलिस ने मेला मार्ग पर मोर्चा संभाल लिया है।