बीकानेर में सक्रिय ‘चोर गैंग’, सूने घर में चोरी का प्रयास, गली के श्वानों की भौंक से जाग पर भागे चोर

राजस्थान के बीकानेर शहर के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में एक बार फिर चोरों की सक्रियता से इलाके के लोगों में दहशत है। सेक्टर-8 स्थित एक सूने मकान में रविवार अल सुबह करीब चोरी का असफल प्रयास हुआ। खास बात ये रही कि गली में मौजूद श्वानों के भौंकने से पड़ोसी जाग गए और चोर भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।