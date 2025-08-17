Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

बीकानेर में सक्रिय ‘चोर गैंग’, सूने घर में चोरी का प्रयास, गली के श्वानों की भौंक से जाग पर भागे चोर

फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर घर के पास रुककर चोरी की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहने पर कुछ ही मिनटों में वहां से भाग निकलते हैं।

बीकानेर

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

theft in Bikaner
Play video
जाग होने पर मौके से भागते चोर।

राजस्थान के बीकानेर शहर के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में एक बार फिर चोरों की सक्रियता से इलाके के लोगों में दहशत है। सेक्टर-8 स्थित एक सूने मकान में रविवार अल सुबह करीब चोरी का असफल प्रयास हुआ। खास बात ये रही कि गली में मौजूद श्वानों के भौंकने से पड़ोसी जाग गए और चोर भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

मोटरसाइकिल से आए थे चोर

प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दो युवक मोटरसाइकिल से इलाके में पहुंचे। उन्होंने एक बंद घर के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही श्वानों ने शोर मचाया और घर के लोग जागे, चोर वहां से तुरंत फरार हो गए।

सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद

गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात साफ दिख रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर घर के पास रुककर चोरी की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहने पर कुछ ही मिनटों में वहां से भाग निकलते हैं। चोर मौके पर अपने साथ लाए दो पेचकस छोड़ गए।

इलाके में पहले भी देखी गई सक्रियता

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में चोरी की कोशिशों की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार अज्ञात लोगों को रात में कॉलोनी में घूमते हुए देखा गया है। इससे साफ है कि चोर गैंग लगातार इलाके की रेकी कर रहा है।

पुलिस गश्त पर सवाल

घटना के बाद लोगों ने पुलिस की रात्री गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में नियमित गश्त नहीं होती और यही वजह है कि चोर आसानी से सक्रिय हो जाते हैं।

निवासियों में दहशत, सुरक्षा की मांग

घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।

Published on:

17 Aug 2025 03:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में सक्रिय ‘चोर गैंग’, सूने घर में चोरी का प्रयास, गली के श्वानों की भौंक से जाग पर भागे चोर

