बीकानेर में सक्रिय ‘चोर गैंग’, सूने घर में चोरी का प्रयास, गली के श्वानों की भौंक से जाग पर भागे चोर

राजस्थान के बीकानेर शहर के मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में एक बार फिर चोरों की सक्रियता से इलाके के लोगों में दहशत है। सेक्टर-8 स्थित एक सूने मकान में रविवार अल सुबह करीब चोरी का असफल प्रयास हुआ। खास बात ये रही कि गली में मौजूद श्वानों के भौंकने से पड़ोसी जाग गए और चोर भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दो युवक मोटरसाइकिल से इलाके में पहुंचे। उन्होंने एक बंद घर के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही श्वानों ने शोर मचाया और घर के लोग जागे, चोर वहां से तुरंत फरार हो गए।
गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात साफ दिख रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर घर के पास रुककर चोरी की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहने पर कुछ ही मिनटों में वहां से भाग निकलते हैं। चोर मौके पर अपने साथ लाए दो पेचकस छोड़ गए।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में चोरी की कोशिशों की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार अज्ञात लोगों को रात में कॉलोनी में घूमते हुए देखा गया है। इससे साफ है कि चोर गैंग लगातार इलाके की रेकी कर रहा है।
घटना के बाद लोगों ने पुलिस की रात्री गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में नियमित गश्त नहीं होती और यही वजह है कि चोर आसानी से सक्रिय हो जाते हैं।
घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।