UP का हिस्ट्रीशीटर बसों में यात्रियों को बिस्किट खिलाकर करता था ठगी, राजस्थान पुलिस ने ऐसे पकड़ा

Jaipur News: जयपुर में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया जो बस यात्रियों को नशीले बिस्किट खिलाकर लूटपाट करता था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

History-Sheeter Arrested For Robbed Passengers: बस यात्रियों को बिस्किट में नशीला पदार्थ मिलाकर लूटने वाले एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ट्रांसपोर्ट नगर से आगरा तक हाईवे पर चलने वाली बसों में दर्जनों वारदात कबूल की है। पुलिस ने उसके कब्जे से नशे की गोलियां और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी जहरखुरानी के मामलों में कई बार जेल जा चुका है।

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजू यादव उर्फ रघुवीर सिंह (50) तालग्राम, कन्नौज (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। वह लंबे समय से बस यात्रियों को निशाना बना रहा था।

भिण्ड (मध्यप्रदेश) निवासी राहुल वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अक्टूबर को वह जयपुर से ग्वालियर जाने के लिए रोटरी सर्कल पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति उससे बातचीत करने लगा और खुद को ग्वालियर जाने वाला बताया। उसने एक साथ स्लीपर सीट लेने का सुझाव दिया। बस में बैठते ही आरोपी ने उसे बिस्किट खिलाया जिसके बाद वह बेहोश हो गया। 26 अक्टूबर को राहुल भिण्ड में बेहोशी की हालत में मिला। इस दौरान उसकी जेब से 51,000 रुपए नकद, आधार कार्ड और मोबाइल फोन चोरी हो चुके थे।

इस तरह पकड़ में आया आरोपी

थानाप्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की जांच के साथ बस चालक और परिचालक से पूछताछ की। इसी दौरान रोटरी सर्कल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा मिला। सख्ती से पूछताछ में उसने नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने की बात स्वीकार कर ली।

आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसने किन-किन यात्रियों को निशाना बनाया और चोरी का माल कहां खपाया। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है क्या।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Nov 2025 10:03 am

Published on:

19 Nov 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / UP का हिस्ट्रीशीटर बसों में यात्रियों को बिस्किट खिलाकर करता था ठगी, राजस्थान पुलिस ने ऐसे पकड़ा

