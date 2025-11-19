UP का हिस्ट्रीशीटर बसों में यात्रियों को बिस्किट खिलाकर करता था ठगी, राजस्थान पुलिस ने ऐसे पकड़ा

भिण्ड (मध्यप्रदेश) निवासी राहुल वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अक्टूबर को वह जयपुर से ग्वालियर जाने के लिए रोटरी सर्कल पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक व्यक्ति उससे बातचीत करने लगा और खुद को ग्वालियर जाने वाला बताया। उसने एक साथ स्लीपर सीट लेने का सुझाव दिया। बस में बैठते ही आरोपी ने उसे बिस्किट खिलाया जिसके बाद वह बेहोश हो गया। 26 अक्टूबर को राहुल भिण्ड में बेहोशी की हालत में मिला। इस दौरान उसकी जेब से 51,000 रुपए नकद, आधार कार्ड और मोबाइल फोन चोरी हो चुके थे।